Meteo a Napoli ritorna il grand caldo | temperature sopra i 35 gradi

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di lunedì 19 agosto 2024) Dopo la pioggia e l’aria fresca di questi ultimi giorni, ae in tutta la Campaniaile l’afa, con la colonnina di mercurio di nuovo in forte salita.ili 35Lesaranno di nuovo in risalita fino a toccare nuovamente i L'articoloili 35Teleclubitalia.