Mamma di 4 figli ha targa personalizzata da 15 anni – motorizzazione la giudica inappropriata chiede di restituirla

(Di lunedì 19 agosto 2024) Una madre di quattroè rimasta scioccata quando ladel New Hampshire le ha chiesto di restituire le targhe personalizzate che aveva da 15. Le targhe ricordano a ciascuno dei suoidi usare il vasino prima di salire in macchina. Ma, non apprezzando il messaggio innocuo di Wendy Auger, laha stabilito che le targhe si riferivano ad “atti o funzioni sessuali o escretori”. Continuate a leggere per sapere cosa è successo a questae alle sue targhe! Nel 2019, Wendy Auger, di Rochester, New Hampshire, ha ricevuto dalladel New Hampshire l’ordine di restituire lache ha usato per 15. “Mi dispiacerebbe non averla più”, ha dichiarato la madre di quattro, che riceve spesso complimenti per le sue esilaranti targhe.