Maltempo | Affonda barca a vela nel palermitano 7 dispersi

(Di lunedì 19 agosto 2024) A causa delche si è abbattuto nel palermitani unadi circa 50 metri con 22 persone a bordo èta intorno alle ore 5 nel tratto di mare davanti a Porticello in provincia di Palermo. In 15 sono stati salvati dalle motovedette della guardia costiera e dai vigili del fuoco. Al momento risultano 7. L'imzione sarebbeta a causa della tromba d'aria che si è abbattuta sulla zona. I sommozzatori dei vigili del fuoco si sono già immersi per raggiungere lo scafo, a 49 metri di profondità a circa mezzo miglio dalla costa. Carabinieri, 118 e protezione civile stanno accogliendo i superstiti.