L’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 19 al 25 agosto 2024 per tutti i segni

ARIETE Cari Ariete, unadi riflessioni: a volte credete che siete da soli, che gli altri non vi aiutano ma in genere siete proprio voi a caricarvi di troppe responsabilità. Evitate di avere tutto sotto controllo e concedetevi un viaggio. In amore e in salute tutto fila liscio.