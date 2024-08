LIVE – Vuelta 2024 terza tappa Lousa-Castelo Branco in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Lascritta e il risultatoin tempo reale delladellaa Espana, che oggi propone i 191,5 chilometri da Lousã a. La corsa spagnola vive il suo ultimo giorno in Portogallo e lo fa con una frazione che potrebbe anche sorridere ai velocisti del gruppo, in attesa che già da domani le prime salite vere accendino la lotta tra i big della classifica generale. Per gli sprinter le occasioni di successo saranno pochissime in queste tre settimane, motivo per cui la battaglia nel finale potrebbe essere davvero molto intensa. I due GPM in programma non dovrebbero rappresentare un ostacolo insormontabile per i più determinati a giocarsi le proprie carte in volata. Sportface.