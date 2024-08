LIVE Sinner-Zverev 7-6 5-7 7-6 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | epica battaglia vinta dal leone azzurro al tie-break decisivo! Dubbi in vista US Open

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladell’sfida tra Jannike Alexander, un saluto sportivo, ricordandovi l’ultimo atto del Masters 1000 diche sarà comunque dopo le 21. Rimandandovi per l’ufficialità a quando l’orario di gioco sarà pubblicato, una buona notte! 02:59 Partita che, a dire la verità, lascia qualche preoccupazione riguardo la tenuta fisica alla distanza di, considerando che da lunedi 26 si giocherà al meglio delle cinque partite. Oggi si è giocato punto a punto, si sono superate di poco le 3 ore di gioco, e l’sembrava seriamente in difficoltà negli spostamenti. Altoatesino che però ha comunque portato a casa, di classe, una vittoria bellissima Adesso, RUNE in finale? Lo scopriremo. 02:55 Un totale di 27 ace ci ha accompagnato nel racconto di uno dei match dell’anno.