LIVE Sinner-Tiafoe ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | è caccia al terzo titolo 1000

(Di lunedì 19 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:38 Tra circa 25? avrà inizio la finale del Western & Southern Open, sui velocissimi campi in cemento di Mason, Ohio (USA). Di fronte l’azzurro Jannike il beniamino di casa Frances. Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella finale del Mastersditra Jannike Frances! Se da un lato l’altoatesino non rappresenta proprio una sorpresa nell’ultimo atto in Ohio, dall’altra parte della rete il giocatore di casa lo è sicuramente. Reduce da unnon esattamente esaltante, il tennista originario della Sierra Leone ha saputo raddrizzare una stagione in un torneo. Con questo risultatoha riacciuffato un posto nella top 20 in classifica ATP, dopo che era sceso anche fuori dai 35.