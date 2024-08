Leonardo e rivali giù in borsa pesa stop di Berlino su Ucraina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024)il comparto della difesa indopo le ipotesi di un taglio della Germania a nuovi aiuti militari all'. In Piazza Affari a cedere è(-1,68% a 22,24 euro), arrivata a perdere oltre il 2% a 22,06 euro, mentre a Francoforte segnano il passo il produttore di componenti meccaniche Rheinmetall (-3,7% a 541,4 euro), sceso nella mattinata di oltre il 5% a un minimo di 535 euro, e quello di sensori e radar Hensoldt (-5,68% a 34,18 euro), arrivato a perdere oltre il 7,6% a 33,48 euro. Non va molto meglio al produttore norvegese di missili, lanciatori e sistemi di controllo Kingsberg Gruppen, che cede il 2,17% a 1.082 corone, ma è sceso nella mattinata di oltre il 4% a 1.063 corone.