Lega Serie A troppe partite? De Siervo contro Fifa e Uefa

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’amministratore deto dellaA Luigi Deè intervenuto a RadioA in merito alla proposta fatta mesi fa di posticipare la data di inizio della sessione estiva di calciomercato. “Non è utopia iniziare dopo il calciomercato. Ci abbiamo provato, anche confrontandoci con le Leghe Europee, ma la Liga spagnola è stata categorica in tal senso, non siamo riusciti a trovare l’accordo. Nostro malgrado, quindi – ha spiegato De– abbiamo dovuto accettare di arrivare fino al 30 agosto per la chiusura del mercato. Anche con laSaudita abbiamo aperto un dialogo che va nella direzione di posticipare l’inizio dei campionati dopo il calciomercato. C’è un tema di calendario troppo denso. Negli ultimi anni laA non ha aumentato il numero delle gare, anzi si sono ridotte con menodi Coppa Italia.