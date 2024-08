Lecce-Atalanta 0-4 Calcio serie A

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 19 agosto 2024) È dire che aveva vari infortunati e che due giocatori importanti non sono stati schierati causa fibrillazioni damercato. L’ha violato il “Via del Mare” con quattro reti, ovvero due doppiette siglate dai nuovi Retegui e Brescianini. Troppo, questo avversario, per il. È sarà troppo per quasi tutte le altre, se non proprio per tutte. L'articolo0-4 A proviene da Noi Notizie..