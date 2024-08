Le Stelle di Branko ecco le previsioni di lunedì 19 agosto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 agosto 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di192024 Ariete Una settimana di fuoco, nel significato astrologico della parola: passione, amore, intuizione per gli affari, divertimento, fortuna. Ma se volete essere ancora più spensierati e felici, partite! Mercurio è completamente dalla vostra parte, Marte è in azione continua nel campo delle ricerche e investimenti. Vista la siccità generale, consideratevi dei privilegiati. Luna piena in Acquario porta nella vostra vita nuove persone, nuove conoscenze, flirt. Giovedì inizia un nuovo lavoro. Toro I giorni sono deliziati dalla vostra splendida guida celeste, Venere, che sarà fortissima dopo mercoledì quando il Sole entra in Vergine, vostro indiscusso campo delle buone occasioni.