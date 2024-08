Le età della fertilità maschile | quali sono i limiti di tempo per gli uomini?

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 19 agosto 2024) Quando si parla disi è soliti dedicarsi esclusivamente (o quasi) al cosiddetto orologio biologico femminile e al periodo fertile, quando invece a svolgere un ruolo determinante è anche l’anagrafe. C’è infatti anche un’etàda considerare soprattutto se si tiene conto, come evidenziato in questo studio, che l’aumento dell’etàha effetti negativi non solo sulle possibilità di concepimento (parametri dello sperma), ma anche sulla saluteprole. La relazione tra età eIl processo di produzione dei gameti (spermatozoi e ovuli) è sostanzialmente diverso. Nelle donne gli ovuliquelli sin dalla nascita e il loro numero diminuisce con il passare degli anni e dei cicli mestruali, mentre neglic’è una continua produzione di spermatozoi.