La Promessa anticipazioni 19-25 agosto 2024 | Jimena dà fuoco alla tenuta

(Di lunedì 19 agosto 2024)© Us MediasetNelle puntate de Lain onda questa settimana si alzerà la temperatura. Portata allo stremo da Jeronimo Gamboa,de los Infantes inizierà a vedere la cognata Catalina come un pericolo per il suo matrimonio con Manuel. Per questo, ormai in predapazzia più totale, deciderà di rapire la ragazza e daresua stanza. Un vero e proprio piano omicida che, fortunatamente, non andrà in porto. Tuttavia,fine,dovrà lasciare la casa dei Lujan: i genitori decideranno infatti di riportarla con loro a Madrid. La soap iberica è in onda sette giorni su sette: dal lunedì al venerdì alle 15.10 circa, il sabato alle 15.40 e la domenica alle 15.00. E’ possibile vederla su Canale 5 (diretta streaming e replica on demand su Mediaset Infinity).