La Perdonanza dell’Aquila fulcro del summit nazionale Il perdono nutre il Mondo

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 19 agosto 2024) IL 24 AGOSTO LA SECONDA EDIZIONE CON TEMA: “L’INTELLIGENZA DELLA PACE NELL’ERA DELLE AI” L’ AQUILA 18 agosto – Con rinnovata determinazione, per il secondo anno consecutivo, One Group, storica società aquilana di marketing e comunicazione insieme a L’Aquila Made In, torna con l’atteso evento del“Ilil” in programma all’Aquila il 24 agosto, alle ore 16,30 presso il Centro Congressi “L. Zordan” dell’Universitàin Piazza S. Basilio. Nato da un’idea di Francesca Pompa, anima di One Group, ilvuole essere uno strumento capace di amplificare il messaggio di Pace edi Celestino V con l’obiettivo di contribuire a configurare l’identità di “L’Aquila Capitale del”, di farne l’emblema della città, così come è stata proclamata da Papa Francesco nella sua venuta nel 2022 per l’apertura della Porta Santa.