KAOS | il nuovo trailer ufficiale in italiano della serie Netflix con Jeff Goldblum

(Di lunedì 19 agosto 2024) Pochissimi minuti fa,ha rilasciato ilindi, laconnei panni di Zeus, che arriverà il 29 agosto. Questa epica lotta tra divinità, umani e altri ancora, è natamente del creatore di “The End of the F***ing World”. Ecco ildi, la sinossiconZeus è da tempo considerato il re degli dei. Finché non si sveglia un giorno con una ruga in fronte. Diventa nevrotico e imbocca una strada pericolosa lastricata di paranoie, convincendosi che sia l’iniziosua caduta,quale ora vede le avvisaglie ovunque. Ade, re degli inferi, che era un tempo il fratello affidabile di Zeus, comincia a perdere il controllo del suo regno di tenebra. I morti da ridistribuire fanno calca e cresce il malcontento.