Kalulu ha detto di no alla Juve! Ma il futuro non è per forza al Milan

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 19 agosto 2024)hadi no! Salta il trasferimento del difensore in bianconero, ma il suopotrebbe essere comunque lontano dalSecondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nonostante l’accordo che era stato trovato tra, Pierre, a meno di clamorose sorprese, non sarà a Torino. Il difensore francese ha rifiutato il trasferimento al club