Kaia Gerber dalla moda alla letteratura | il suo book club è un successo

(Di lunedì 19 agosto 2024) Era il 2020, in pieno lockdown per il coronavirus con la gente chiusa in casa in cerca di stimoli per ammazzare il tempo. In quel momento aè venuta l’idea di dare avvio sui social al suodel libro. Ora, 4 anni dopo, l’appuntamento culturale non solo è ancora attivo ma è più seguito che mai. A febbraio la modella, insieme ad Alyssa Reeder, ha aperto una piattaforma online chiamata Library Science in cui condivide consigli di lettura. Romanzi e saggi in ugual misura ai quali è stato affiancato, per i veri fan, anche un merchandise.star delle passerellein passerellaè diventata celebre come modella. All’inizio era nota al grande pubblico come la figlia di Cindy Crawford ma poi, passerella dopo passerella e shooting dopo shooting, ha dimostrato di non essere solo quello.