Juventus Mbangula | Il primo gol come un sogno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) A Dazn, l’attaccante della, Samuel, dopo la vittoria per 3-0 sul Como con tanto di gol all’esordio in prima squadra, si dice emozionato e felice delgettone nella Juve dei grandi: “È stata un’emozione particolare perché per me era la prima volta in Serie A. Sono molto contento. Quando ho segnato ilgol ho pensato che fosse un. Sentire i tifosi è una sensazione incredibile”.: “Ilgolun” SportFace.