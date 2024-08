Jannik Sinner analizza la vittoria contro Zverev a Cincinnati | Ho giocato d’istinto questa è stata la mia forza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) Una partita incredibile per intensità.ce l’ha fatta e per la prima volta in carriera sarà nella Finale del Masters1000 di. L’altoatesino (n.1 del mondo) ha piegato la strenua resistenza del tedesco Alexander(n.4 ATP) con il punteggio di 7-6 (9) 5-7 7-6 (4) e affronterà non prima delle 00.00 italiane di martedì 20 agosto l’americano Frances Tiafoe. Un inin cui i dueri hanno dato tutto quello che avevano, andando oltre le tre ore di gioco. Match iniziato in ritardo per via della pioggia e interrotto sul finire del primo parziale per lo stesso motivo.ha avuto il merito di conservare grande lucidità, specialmente nell’ultima frazione in cui il livello di tennis espresso è stato molto alto. “Èuna partita dura, molto emozionante.