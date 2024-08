Jackpot! la recensione dell’action-comedy

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 19 agosto 2024) Dopo la Grande Depressione del 2026, il governo della California ha istituito una Grande Lotteria in cui un cittadino di Los Angeles ha la possibilità di vincere una somma enorme di denaro. Estratto a sorte tra i vari iscritti alla competizione, dovrà sopravvivere per ventiquattr’ore ai tentativi da parte di qualsiasi altro residente di ucciderlo: soltanto in quel modo infatti il novello assassino potrà scippargli il gargantuesco premio. Soltanto le armi da fuoco sono escluse, ma è un dettaglio di poco conto quando hai contro un’intera comunità di individui in cerca di soldi sì sporchi, ma relativamente facili se non si hanno scrupoli morali di sorta.