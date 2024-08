Io lo so di che è morto Alain Delon e so che cosa lo ha originato e so chi devo ringraziare per tutto questo

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 19 agosto 2024) Io non lo so sesiadi turbocancro o per un linfoma indolente, come il mio, che sta lì per anni e poi si scatena e magari quallo scatena, non lo so se si fosse vaccinato e se patisse reazioni avverse, so però che quando ho sentito la sua disperazione senza fondo la ho subito ricolle