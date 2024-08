Incidente mortale a Roma schianto auto camion AMA | perde la vita una donna

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 agosto 2024)lungo la Via Trionfale, morta una. Scontro tra unAMA e una macchina, ecco cosa è successo. Ambulanza e Vigili del Fuoco – foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)Questa mattina alle ore 05.44 la sala operativa del comando didei Vigili del Fuoco ha inviato in via trionfale 10156 la Squadra VF 8/A per un gravestradale. A scontrarsi sono stati un’vettura e undell’Ama. L’impatto è stato tremendo. All’arrivo sul posto gli operatori sono intervenuti per soccorrere i due occupanti all’interno dell’coinvolta: la conducente di 47 anni purtroppo era già deceduta mentre il passeggero è stato consegnato al 118 in gravissime condizioni per il trasporto in Ospedale. Sul posto oltre al 118 sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso.