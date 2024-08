Incidente in Appennino precipita con l’auto nella scarpata per 300 metri | ferito grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Modena, 19 agosto 2024 –serata di ieri è avvenuto unstradale in località Serrazzone nel comune di Fanano. Dopo le 19, un uomo di 41 anni residente a Fanano stava viaggiando a bordo della propria autovettura quando, giunto in prossimità di Cà del Vento, è uscito di stradando per circa 300sottostante ed è rimastomente. Il suo recupero non è stato facile, è infatti rimasto incastrato tra le lamiere del. Ma non appena la richiesta di aiuto arriva alla Centrale Operativa 118 i soccorsi vengono immediatamente attivati. Sul posto si recano l’ambulanza di Fanano, l’elicottero 118 di Pavullo dotato di verricello con a bordo un tecnico del Cnsas, la squadra territoriale in pronta partenza del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco di Fanano e Pavullo.