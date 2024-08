Incendio nel magazzino comunale bruciata un’auto della polizia municipale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Montopoli Valdarno (Pisa), 19 agosto 2024 – Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 18 agosto, unsi è sviluppato neldi piazza Nilde Iotti a Montopoli Valdarno, danneggiando una vettura. Lo ha reso noto il Comune del Pisano. "Secondo le prime informazioni - spiega la sindaca Linda Vanni - sembra che l'si sia sviluppato proprio dalla autovettura stessa, una Dacia Sandero. Risulta danneggiata anche la parte elettrica delproprio sopra l'autovettura coinvolta. Fortunatamente non risulta danneggiata se non lievemente la seconda macchina. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco contattato dai residenti è stato dirimente per scongiurare danni più importanti. Nel più breve tempo possibile cercheremo di ripristinare l'impianto elettrico delper poter accedere in sicurezza”.