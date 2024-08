Il Psg si è indispettito dopo alcune parole di De Laurentiis il no a 200 milioni per Kvaratskhelia e Osimhen

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il Psg si èdi Deil no a 200per. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che fa il punto sul mercato del Napoli. Saranno giorni di grande lavoro per il d.s. Giovanni Manna, anche se il futuro del Napoli sembra ancora appeso alla cessione di. Ieri il nigeriano non era con la squadra come da programma, aspetta l’affondo del Psg che perògli abboccamenti di giugno è sparito dai radar. La super offerta non è mai arrivata, almeno non solo per. Il club francese, infatti, sognava l’accoppiata KvaraOsi e aveva messo sul piatto duecento. L’incedibilità di Kvara ha fatto morire sul nascere ogni possibile trattativa e hail presidente Al Khelaifi, speciedi De: i rapporti tra Napoli e Psg sono tesi, non è facile trovare la quadra adesso.