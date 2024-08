Il peso delle verità in Un posto al sole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 19 agosto 2024) Raffaele resiste dalla sua intenzione di raccontare a Renato lasulla malattia di Luca. Anche se veramente non si capisce come sia possibile che in un palazzo in cui tutti sanno tutto di tutti, solo la situazione di Luca, ormai evidente, e conosciuta anche in ospedale, sia ancora affare segreto. Ma la signora Giulia, nonostante i consigli di Raffaele che le suggerisce di non tenersi più questo groppone in corpo, e di rivelarlo almeno alla sua famiglia, desiste. Trattando a male parole il povero ignaro Renato. Che questa volta ha ragione da vendere. E lo capisce anche Raffaele, che nonostante sia davvero l’unico titolato a non sopportarlo più, se lo prende da parte e coccola. In un siparietto davvero emozionante ricco di simpatia e sensibilità tra i due coetanei sempre "cane e gatto", che in fondo si vogliono un gran bene.