Il ministero dice che in Italia non c’è nessun caso di vaiolo delle scimmie Mpox nella nuova variante

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 19 agosto 2024) Una circolare deldella Salute ha confermato che, alla data dell'8 agosto, innon risultano casi delladi, la malattia detta in passatoprima settimana di agosto non c'è stato alcun nuovo, ma ilraccomanda di informarsi sui rischi di contagio, soprattutto per chi viaggia all'estero.