Il maltempo travolge una barca a vela | 7 dispersi Sommozzatori in azione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Unaè affondata nel mare davanti a Porticello, nel Palermitano. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, sul natante c'erano 22 persone: 15 sono state tratte in salvo e 7 risultano disperse. Sul posto, oltre a mezzi e uomini dei vigili del fuoco, anche la Guardia costiera che coordina le operazioni e le forze dell'ordine. Il naufragio sarebbe avvenuto intorno alle prime luci del giorno, intorno alle 5, a causa delle cattive condizioni del mare e di una tromba d'aria. La tragedia è avvenuta a circa mezzo miglio dalla costa. In, in particolare, la Capitaneria di porto e idei vigili del fuoco per operare nei fondali dove si è inabissato il natante battente bandiera inglese, a 49 metri di profondità. Ad assistere i superstiti anche i sanitari del 118 e la Protezione civile.