Il make-up dell' autunno tra sensualità e trasgressione

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 19 agosto 2024) Quello dei cosmetici è un mercato in costante crescita, con oltre 15 miliardi di euro di fatturato. Simbolo di seduzione e indipendenza, il rossetto rosso torna protagonista. Smokey eye: quel look drammatico e rock 'n' roll che non passa mai di moda Il blush è tra i prodotti più venduti'anno, per un trucco fresco ed elegante. Lo speciale contiene quattro articoli e gallery fotografiche.