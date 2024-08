Il 25% dei pazienti non responsivi con gravi lesioni cerebrali ha una coscienza nascosta

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 19 agosto 2024) Un team di ricerca internazionale ha scoperto che attraverso specifiche scansioniè possibile rilevare una"occulta" nel 25 percento deinoncon. In pratica, riescono a capire e rispondere alle istruzioni nel pensiero, anche se il loro corpo non risponde. La scoperta può fare una differenza enorme nell'assistenza clinica e nello spegnimento delle macchine per il supporto vitale.