I collaboratori del principe William hanno ricevuto istruzioni precise Tutte le tappe della faida tra i due fratelli iniziata ben prima di Spare

(Di lunedì 19 agosto 2024) I preparativi per la cerimonia a Westminster sono stati già completati. A parte la data, che dipenderà dalla lunghezza del regno del 75enne re Carlo, tutto è pronto a Buckingham Palace per quella che sarà l’Incoronazione di reregina Catherine. Con un particolare importante: ilHarry non sarà incluso tra le centinaia di invitati previsti., 42 anni, considera il fratello troppo “sleale” e non lo vuole presente al suo gran giorno.