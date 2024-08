Highlights Sinner-Zverev Masters 1000 Cincinnati 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ilcon glidi, semifinale deldi. Una durissima battaglia che l’altoatesino riesce a vincere con il punteggio di 7-6(9) 5-7 7-6(4) dopo più di tre ore. Una vittoria di vitale importanza in un periodo non semplice, con una condizione ancora lontana dal 100%. Eppure Jannik ripudia la parola ‘sconfitta’ e vola in finale anche in Ohio.) SportFace.