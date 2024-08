Hamas e Jihad rivendicano fallito attentato a Tel Aviv

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024)e laislamica hanno rivendicato la responsabilità deldi ieri sera a Telin cui un palestinese arrivato da Nablus è rimasto ucciso dall'esplosione di un potente ordigno che portava in uno zaino sulle spalle. Lo riferisce Channel 12. In una dichiarazione, il gruppo terroristico afferma che si è trattato di unsuicida e avverte che gli attentati suicidi in Israele continueranno, in risposta agli attacchi israeliani.