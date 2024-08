Guardia Sanframondi | domani in programma due processioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 5 minuti, martedì 20 agosto, avranno luogo due: alle ore 8 dalla Chiesa di San Rocco, in Largo croce, partirà il corteo della processione di Comunione del Rione Croce. Alle ore 9, invece, partendo dalla Chiesa di San Sebastiano, si terrà la processione di penitenza del Rione Portella. Entrambi i cortei confluiranno, in momenti diversi, presso la Basilica Santuario dell’Assunta. La processione di Comunione del Rione Croce giungerà in Chiesa entro le ore 10 per la celebrazione della Santa Messa, presieduta da Padre Giustino Di Santo d. O., Parroco e Rettore della Basilica Santuario dell’Assunta. Al termine della celebrazione il corteo del Rione Croce terrà la processione “di ritorno” presso la chiesa di San Rocco.