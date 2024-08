Gravissimo scontro tra un’auto e un camion della spazzatura | una donna morta e un ferito gravissimo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 18 agosto 2024 –trae unnettezza urbana: èunae c’è ungrave. È successo alle 5.40 di questa mattina sulla via Trionfale di Roma. A perdere la vita è stata la conducente dell'auto, unadi 47 anni, mentre è in gravissime condizioni il passeggero trasportato dal 118 in ospedale. Illeso il conducente di Ama, l’azienda capitolina dei rifiuti. Alla guida del mezzo pesante c’era un 47enne, dipendente Ama. L’incidente è avvenuto all'altezza dell'Ospedale San Filippo Neri. L’autista è stato trasportato in ospedale per accertamenti sullo stato alcolemico e per essere sottoposto all'esame tossicologico. Sono in corso le indagini da partepolizia di Roma Capitale per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Sul posto anche diverse pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario in supporto per la viabilità.