Governo Tajani | Meloni-Salvini incontro conviviale siamo uniti

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 19 ago. (askanews) – “Non succede proprio nulla. Il centrodestra è unito e tale rimarrà, ilgode di buona salute”. Così il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio, ha commentato sul Corriere della sera l’in Puglia fra la premier Giorgiae il leader della Lega Matteo. “Ho appena parlato con entrambi,d’accordo – ha spiegato – per vederci il 30 agosto per fare il punto sulla ripresa e stabilire le priorità in vista della Finanziaria. Manovra economica, sicurezza, crescita, abbassamento del costo del denaro. Questi sono gli impegni in vista dell’anno che verrà. Poi anche nomine Rai, indicazione del nome del commissario europeo e dossier carceri, materia sulla qualemolto attenti”.