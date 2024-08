‘Gli tiro i piedi’ il Napoli è la squadra più gufata della Serie A

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa prima giornata ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione diA e gli appassionati sono tornati a esultare, abbracciarsi, disperarsi per la propriadel cuore. Ma il tifoso medio preferisce sostenere il proprio club o “gufare” le rivali? É questa la domanda del sondaggio lanciato dalla campagna di Superscommesse “Tifi o Gufi?” in collaborazione con Netwin.News, che racconta la nuova avvincente annata calcistica dal punto di vista dei tifosi e del loro temperamento. I risultati del sondaggio hanno fornito delle risposte interessanti: due appassionati su tre (65.8%) preferiscono tifare per la propria, mentre il 34.2% si descrive come un vero e proprio gufo pronto a schierarsi contro le avversarie del suo club del cuore.