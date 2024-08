Giornatacce di temporali Poi cambia tutto | la data della svolta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 agosto 2024) Abituati ormai al prepotente caldo delle ultime settimane, fa quasi strano percepire gli effetti di un crollo drastico delle temperature. Con l'inizionuova settimana e l'avviarsi dell'ultima fase del mese di agosto, infatti, si è registrato un netto cambio di passo. Già da oggi, in gran parte del territoriopenisola italiana, si registra un mutamento del quadro meteorologico. Lo confermano gli esperti del sito ilmeteo.it. Ma l'estate è finita? Non bisogna trarre conclusioni sbagliate perché, dopo ore di piogge e, potrebbe esserci un'inversione di rotta del tempo. Oggi, lunedì 19 agosto, e domani, martedì 20 agosto, saranno "giornate da segnare in rosso sul calendario". "Per molte regioni del Nord e del Centro dove si alterneranno momenti asciutti a forti scrosci di pioggia anche temporaleschi con anche qualche possibile grandinata.