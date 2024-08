Germania taglia fondi all’Ucraina aiuti da 8 a 4 mld di € il Ministro delle Finanze Lindner | No a nuovo debito pubblico

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 19 agosto 2024) Lahato idestinatiche ha fornito sino ad ora a Kiev nell’ambito del conflitto armato con la Russia di Putin. La misura interesserà solo glifuturi e non quelli approvati in passato: i primi passeranno da 8 a 4 mld di € e non proverranno più dal bilancio fede