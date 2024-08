Gelato Germania primo produttore Ue

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 19 agosto 2024) 16.40 Il, assieme alla pizza, è un simbolo dell'Italia, dove è nato nel '500. Eppure, per il secondo anno consecutivo, è lail principale Paesein Europa. In base ai dati Eurostat relativi al 2023, Berlino ha prodotto 612 milioni di litri, seguita dalla Francia con 568milioni. L'Italia è solo terza con 527milioni di litri. In calo dell'1,4% la produzione totale nei 27 Paesi Ue: da 3,3 a 3,2 miliardi di litri.