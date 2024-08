Formazioni ufficiali Villarreal-Atletico Madrid Liga 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ledi, partita valida per la prima giornata della. Il primo turno della nuova stagione del campionato spagnolo si chiude con questa sfida di alto livello all’Estadio de la Ceramica, dove gli uomini di Marcelino ospitano i Colchoneros guidati da Diego Simeone, attesi da un’altra stagione in cui puntare al titolo. Di seguito le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.