FcCrotone lunga coda di tifosi per prenotare il nuovo abbonamento

(Di lunedì 19 agosto 2024) Di buon mattino, quando i cancelli dell’Ezio Scida erano aperti da pochi minuti, unadisi è formata davanti all’ingresso della zona dove si devel’per il prossimo campionato. Si critica la squadra quando non vince e ancora di più si “processa” quando non centra il traguardo della promozione. Si minaccia di non fare più l’e di disertare lo stadio. Ma quando arriva il primo giorno utile per sottoscriverlo, di buon mattino, rinunciando anche di andare al mare, si corre al botteghino per poter dire: anche questa volta sono stato tra i primi a farmi l’. Come hanno affermato coloro che aspettavano in fila: “il Crotone è per sempre e la nostra fede rossoblù inossidabile”.