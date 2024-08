Esplosione nella casa vacanze a Porto Cesareo morta anche la 23enne Irene Agostinacchio

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 19 agosto 2024) La ragazza di Gravina in Puglia (Bari) è deceduta oggi all'ospedale Perrino di Brindisi dove era ricoverata da quel terribile incidente del 15 agosto in cui è mortosuo padre Giuseppe. Feritoil fidanzato che resta ricoverato in gravi condizioni.