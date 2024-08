Endless Love finale di stagione | Onder si sente male dopo la morte del figlio

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 19 agosto 2024) Le anticipazioni turcherivelano che la vista del corpo senza vita delOzan sarà fatale per, Nei prossimi episodi della soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – l’uomo verrà colto da infarto fulminante. Anticipazioni turchediamaro per Nihan Gli spoiler turchi rivelano undiamaro per la protagonista della soap. Nihan si troverà infatti ad affrontare un doppio lutto nelle prossime puntateladel fratello Ozan – che perderà la vita in carcere – la giovane donna scoprirà che anche suo padre è morto. La figlia die Vildan verrà informata che il fratello gemello si è tolto la vita in ospedale,essere stato ricoverato per una sospetta intossicazione alimentare mentre era detenuto.