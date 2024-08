Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo vacanze separate | lei in barca da sola lui in silenzio sui social

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 19 agosto 2024)D'Amario non starebbero trascorrendo insieme leestive e per i fan sarebbe già scattato l'allarme crisi. La ballerina di Amici si trova incon la famiglia, l'attore invece non ha condiviso nulla sui. È apparso, però, in una foto con alcune fan, scattata a Sorrento.