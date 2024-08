È morta anche la 23enne ferita nell’esplosione della casa vacanze a Porto Cesareo | Irene Agostinacchio è la seconda vittima dopo il padre Giuseppe

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di lunedì 19 agosto 2024) Le condizioniragazza erano apparse subito gravissimela fuga di gas nella notte tra il 14 e il 15 agosto in cui erano rimasti feriti in tre. Il, odontoiatra a Gravina in Puglia, è morto il 16. La ragazza studiava a Roma per seguire le sue orme. Disposto il