Due giorni di maltempo poi torna caldo

(Di luned√¨ 19 agosto 2024) 9.32 Tra oggi e domani, come previsto, il passaggio di un ciclone nord-europeo porta sulla Penisola piogge e temporali, a partire dal Nord-Est e via via su tutto il territorio italiano. Oggi temporali da Nord a Sud. Non sono esclusi fenomeni estremi a livello locale, come nubifragi e grandinate, in particolare su Marche e Romagna. Da mercoled√¨ 21no sole e, con punte di 30-35¬į C.