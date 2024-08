Donna trovata morta in casa nel Chietino s' indaga per omicidio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 19 agosto 2024) AGI - I carabinieri della compagnia di Ortona (Chieti) stanno svolgendo le indagini, nelle quali si ipotizza il reato di, sulla morte di Lorena Paolini, 53enne residente in città. Laè statapriva di vita nella tarda mattina di ieri sul divano nell'abitazione. L'allarme è stato lanciato dal marito, Andrea Cieri, noto imprenditore del settore funebre, di rientro da un funerale. L'uomo avrebbe dichiarato ai carabinieri di aver trovato lain fin di vita sul divano, per questo aveva chiesto l'intervento del 118. Gli sforzi per salvarla però si sono rivelati inutili. Nelle fasi di soccorso, lo stesso personale sanitario avrebbe notato sul collo dei segni sospetti, di qui l'arrivo dei militari, insieme al procuratore capo di Chieti, Giuseppe Falasca, e il medico legale della Asl Lanciano Vasto Chieti Cristian D'Ovidio.