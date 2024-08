Donna di 53 Anni Trovata Morta in Casa | Avviate Indagini dei Carabinieri

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 19 agosto 2024) Chieti - A Ortona, unadi 53è statapriva di vita nella sua abitazione intorno alle 12:30 di ieri. La vittima, residente in un appartamento di una trifamiliare nella zona artigianale della città, era sposata e madre di figli. Inizialmente si era ipotizzato un infarto come causa del decesso, ma l’arrivo del pubblico ministero Giuseppe Falasca e del medico legale ha avviato ulteriori accertamenti. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Chieti, dove è prevista l’autopsia per chiarire le cause della morte. Ihanno effettuato rilievi nell’abitazione dellafino al tardo pomeriggio, e lesono attualmente in corso per determinare le circostanze precise del decesso. leggi tutto