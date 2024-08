Diffamò Vannacci dal palco della Festa dell’Unità | arriva il decreto penale di condanna per Pierluigi Bersani

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 19 agosto 2024)il generale, oggi europarlamentareLega, chiamandolo “cogl..” alladi Ravenna nello scorso settembre. Per questo,, ex deputato ed segretario nazionale del Pd, ha ricevuto ildiper diffamazione, che prevede una multa.può impugnare entro quindici giorni il provvedimento. Cosa prevede ildiIldiprevede la possibilità di poter pagare una multa per il reato commesso, in questo caso diffamazione, estinguendolo. Ma può essere impugnato entro quindici giorni dalla notifica e allora la palla torna al Pubblico ministero che dovrà istruire regolarmente il processo e chiedere l’eventuale rinvio a giudizio. E’ pressoché certo chericorrerà contro la misura pecuniaria.